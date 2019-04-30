تأجيل محاكمة كبابجى متهم بقتل عشيق طليقته لـ25 يونيو

كتب ـ كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان تأجيل محاكمة المتهم بقتل عشيق طليقته لجلسة 25 يونيو المقبل.

واعترف المتهم ويعمل "كبابجى" أنه كان متزوج من "غادة م" وكانت حياتهما تمر بسلام وأنجب منها طفلين، حتى تعرفت على المجنى عليه "نور ب" سائق "توك توك"، كان يعمل عند طليقته حيث كانت تمتلك 3 تكاتك بمنطقة بولاق الدكرور.

وأضاف المتهم أنه طلق زوجته قبل الحادث بشهر بعدما علم بوجود علاقة آثمة مع المجنى عليه، حيث دأبت زوجته على افتعال المشاكل معه بتحريض من عشيقها، لإجباره على طلاقها، مشيرا إلى أنه حاول أن يعيدها إلى عصمته ولكنها رفضت.

وفى أحد الأيام اتصل بها للاطمئنان على أولاده، فردت عليه طليقته وأخبرته بأنها بصحبة المجنى عليه داخل شقتها، قائلة "السواق نايم فى حضنى" وأعطت الهاتف لعشيقها الذى طالبه بالابتعاد عنها وعدم الاتصال بها قائلا له "عيالك أنا أعرف اربيهم" مما استشاط غيظه وعقد النية على قتله، قائلا "صعبت عليا نفسى وحسيت بالإهانة" .

خطط المتهم لاستدراج المجنى عليه إلى شقته، ووقف فى الشارع واستقل مع المجنى عليه "التوك توك" بداعى توصيله لأحد الأماكن ثم عرض عليه الجلوس معه فى شقته لاحتساء شاى وتعاطى حشيش، ووافق المجنى عليه وصعد معه الشقة دون ان يعلم أن المتهم طليق عشيقته، وأثناء جلوسهما أخبر المتهم المجنى عليه بأنه طليق عشيقته، وطالبه بالابتعاد عنها، ورد عليه المجنى عليه: "هى بتحبنى"، وحاول الهرب فأمسك المته به وضربه على رأسه ثم قيد يديه وقدمه بالحبال وسكب عليه "بنزين، " قائلا فى اعترافاته " انا شويته بالنار وولعت فى جثته عشان انتقم لشرفى و اى حد مكانى هيعمل اكتر من كده " .