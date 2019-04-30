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بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال فى الإسكندرية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:24 م
بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال فى الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد شرقاوى
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أفاد التليفزيون المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد بعد قليل، الاحتفال بعيد العمال الذى ينظمة الاتحاد العام للنقابات عمال مصر.
 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم احتفال عيد العمال الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الإسكندرية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يكرم الرئيس عدداً من العمال والقيادات العمالية تقديراً منه للجهود والعطاء على مدار السنوات الماضية لدفع عملية التنمية في جميع ربوع مصر.

 


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