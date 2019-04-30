بالأسماء.. الصحة تعلن 305 نقاط مسح ثابتة بعد انتهاء حملة 100 مليون صحة

كتب وليد عبد السلام

حصل "اليوم السابع" على قائمة بأسماء 305 نقاط مسح مستمرة فى الكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية بمحافظات الجمهورية بعد انتهاء حملة 100 مليون صحة فى محافظات المرحلة الثالثة يوم 5 مايو المقبل فى التاسعة مساء.

وقالت الدكتورة ريهام عادل مستشار وزيرة الصحة لتعزيز الرعاية الصحية، لـ "اليوم السابع" إن هذة النقاط مستمرة فى العمل والكشف بالمجان على المترددين عليها وتابعت :يمكن التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أوالدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg الذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.

وأضافت ريهام عادل أن مراكز الإحالة الخاصة بعلاج السكر والضغط والسمنة مستمرة فى العمل وتقوم بفحص وعلاج المترددين مؤكدة أن الفحص هام لسببين، الأول أنه فيه حماية بالكشف عن الإصابة بأى من الأمراض محل الكشف وصرف العلاج بالمجان حال ثبوت الإصابة بها والثانية أنه تجميع لأكبر كم ممكن من المعلومات عن المصرين فيما يتعلق بمشاكلهم الصحية وهذا فية فائدة فى رسم الخريطة الصحية للمصريين والتعرف على آليات مواجه ذلك بسهولة.

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