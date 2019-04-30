النواب الأردنى: الصمت الدولى أمام تمادى الاحتلال الإسرائيلى لن يجلب الاستقرار للمنطقة

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أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ، أن صمت المجتمع الدولي أمام حالة التمادي الإسرائيلية ومصادرة حق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام للمنطقة، مشددا على أن بلاده لن تتوانى عن دعم الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن القدس .

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء الطراونة ، وفد برلماني من التشيك، برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان التشيكي لوبومير زاوراليك .

وقال الطراونة "إننا نؤمن بحل الدولتين خياراً لأمن وسلام المنطقة ، وطريقاً نحو استعادة حق الشعب الفلسطيني"، مجددا التأكيد على أن القرارات الأحادية الأمريكية بدءا من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري المحتل، من شأنه تغذية الصراعات في المنطقة، داعياً البرلمان التشيكي إلى وقف أي توجهات لنقل سفارة بلادهم إلى القدس.

من جانبه ، أشاد زاوراليك، بمواقف الأردن الساعية لإحلال الأمن والسلام في المنطقة ، مؤكداً أن جهود المملكة ودورها في رعاية اللاجئين يلقى الكثير من الاحترام والتقدير الدولي، مشددا على أن برلمان وحكومة بلاده يساندان حل الدولتين، ولن يتخذا أي خطوة بنقل سفارة بلادهم إلى القدس .