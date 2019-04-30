المرور تنشر كاميرات مراقبة بمحيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير بطريق النصر

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بواسطة الكاميرات مع تواجد الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بمحيط استاد القاهرة منعا للزحام، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، والتى تشهد تنفيذ أعمال كشط ورصف، استعداداً لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى بطريق النصر من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس اتجاه واحد فقط، حيث بدأت الأعمال تمام الساعة (12,05) صباحاً حتى السادسة صباحاً ولمدة اسبوعين، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.