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المتهم بحيازة أقراص مخدرة بالسلام: "مكسبها حلو واتقبض عليا قبل ما أحقق حلمى"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:00 ص
المتهم بحيازة أقراص مخدرة بالسلام: "مكسبها حلو واتقبض عليا قبل ما أحقق حلمى" أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة السلام، لأقوال عاطل متهم بحيازة 1000 قرص مخدر بقصد الاتجار بمنطقة السلام.

واعترف المتهم أمام سرايا النيابة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، مستطردا:" أنا تاجر مخدرات وحققت مكاسب كبيرة، فقررت أعمل تجارة وأكسب أكتر، بس اتقبض عليا قبل ما أحقق حلمى".

كانت أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "محمود.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 1000 قرص مخدر بالسلام.

ترجع الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة، بقيام المتهم " محمود .ع" بحيازة كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبالتحريات ثبتت صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة، تم القبض على «محمود.ع»، 26 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة السلام، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، حيث عثرت القوات أثناء تفتيش شقته على «1000» قرص مخزنة من أجل الاتجار فيها قبل توزيعها بمنطقة السلام، وأكدت المعلومات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة.

 

 


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