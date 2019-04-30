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الكرملين: نحترم رأى الأوكرانيين فى اختيار زيلينسكى بالانتخابات الأخيرة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:03 م
الكرملين: نحترم رأى الأوكرانيين فى اختيار زيلينسكى بالانتخابات الأخيرة المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف اليوم /الثلاثاء/ احترام موسكو لرأى الأوكرانيين فى الانتخابات الرئاسية والذى أفضى لفوز فلاديمير زيلينسكى.
وقال بيسكوف - فى تصريح أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نحترم اختيار الشعب الأوكرانى، وأن فوز زيلينسكي واضح، لأن الأرقام فى نتيجة الانتخابات الرئاسية الأوكرانية تتحدث عن نفسها". 
وأشار المتحدث الروسي إلى أنه "من الخطأ القول أن موسكو قد اعترفت أو لم تعترف بنتائج الانتخابات الأوكرانية"، موضحا أن لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية لم تعلن بعد عن النتيجة الرسمية.
يُشار إلى أن انتخابات الإعادة الرئاسية في أوكرانيا جرت - في 21 أبريل - وبعد فرز جميع الأصوات فاز المرشح فلاديمير زيلينسكي بأغلبية ساحقة إذ حصل على 22ر73 بالمائة من الأصوات بتأييد أكثر من 5ر13 مليون مواطنا أوكرانيا، بينما حصل الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو -الذي حكم البلاد لمدة خمس سنوات- على 45ر24 بالمائة من الأصوات، ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية بحلول 31 مايو.


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