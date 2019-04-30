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القوات العراقية تلقى القبض على 5 دواعش غرب الموصل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:20 ص
القوات العراقية تلقى القبض على 5 دواعش غرب الموصل داعش
أ ش أ
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ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم /الثلاثاء/ القبض على 5 من تنظيم داعش، بينهم سورى، خلال تسللهم إلى قضاء البعاج غرب الموصل.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدرأمنى عراقى - لم تسمه - القول إن"القوات العراقية فى القضاء اعتقلت الدواعش الخمسة فى ضوء معلومات استخباراتية أفاد بها سكان القضاء حول تواجدهم فى أحد المنازل المتروكة، وتمت مصادرة أسلحتهم الخفيفة التى كانت بحوزتهم".
وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم".


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