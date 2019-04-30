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"الصحة" تعلن مد العمل بحملة 100 مليون صحة حتى 5 مايو المقبل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:28 م
"الصحة" تعلن مد العمل بحملة 100 مليون صحة حتى 5 مايو المقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مد العمل بالمرحلة الثالثة لحمة 100 مليون صحة ونقاط المسح الفرعية بالمحافظات الأخرى حتى يوم 5 مايو المقبل، على أن تستمر 305 نقاط فى تقديم خدمات الحملة بالمجان.

وقالت الدكتورة ريهام عادل، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تعزيز الرعاية الصحية لـ "اليوم السابع" إن الدكتورة هالة زايد مدت العمل فى حملة 100 مليون صحة إلى 5 مايو مؤكدة أن الخدمات مازالت متاحة وبالمجان.

وتابعت الدكتورة ريهام غلاب، مستشار وزيرة الصحة والسكان أن الوزيرة وجهت بتوفير الخدمات للجمهور لتمكينهم من الإيتفادة بالحملة إلى أقصى درجة مضيفة أنه على الجميع أن يحرص على الخدمة والمشاركة خاصة أنها متاحة للأعمار فوق 18 سنة.

ويمكن التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أوالدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg الذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.

 

 


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الصحة

100 مليون صحة

المحافظات

مد العمل




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