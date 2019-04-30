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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:25 م
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السيطرة على حريق هائل بمخزن خردة بالغردقة دون إصابات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:34 م
السيطرة على حريق هائل بمخزن خردة بالغردقة دون إصابات حريق بمخزن خردة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق هائل شب بإحدى مخازن الخردة الكبيرة الواقعة بشارع الكهف من ناحية الحجاز، دون وقوع خسائر بشرية.
 
كان وردت بلاغ لغرقة عمليات الحماية المدنية بالغردقة، تفيد نشوب حريق ضخم بأحد مخازن الخردة بشارع الكهف، علي الفور تم الدفع بثلاث سيارات حماية مدينة لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليها بعد أن اصيب الأهالي بحالة من الخوف والهلع بسبب الادخنة الكثيفة .
 
وتجرى الحماية المدنية عملها لمعرفة سبب الحريق، وحصر الخسائر المبدئية، حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
 
 

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