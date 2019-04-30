السيطرة على حريق هائل بمخزن خردة بالغردقة دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق هائل شب بإحدى مخازن الخردة الكبيرة الواقعة بشارع الكهف من ناحية الحجاز، دون وقوع خسائر بشرية.

كان وردت بلاغ لغرقة عمليات الحماية المدنية بالغردقة، تفيد نشوب حريق ضخم بأحد مخازن الخردة بشارع الكهف، علي الفور تم الدفع بثلاث سيارات حماية مدينة لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليها بعد أن اصيب الأهالي بحالة من الخوف والهلع بسبب الادخنة الكثيفة .

وتجرى الحماية المدنية عملها لمعرفة سبب الحريق، وحصر الخسائر المبدئية، حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.