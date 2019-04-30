السيسى يشهد اليوم احتفالية عيد العمال ويكرم 10 من قدامى النقابيين

كتب محمود راغب

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال بالإسكندرية.

و من المقرر أن يكرم الرئيس السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، علي اسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج، فى حضور كبار رجال الدولة، فيما سيهديه اتحاد العمال درع باسم عمال مصر.