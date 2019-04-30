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السجن 8 أشهر لعنصر بـ"السترات الصفراء" دعا رجال الشرطة للانتحار

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:13 ص
السجن 8 أشهر لعنصر بـ"السترات الصفراء" دعا رجال الشرطة للانتحار السترات الصفراء
كتب ــ أحمد علوى
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حكمت محكمة باريس الفرنسية بالسجن المشدد لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ على أحد المشاركين فى تظاهرات  نظمتها حركة السترات الصفراء، حيث شارك المتهم فى دعوات تحريضية لقوات الأمن لكى يقوموا بالانتحار، وذلك خلال تظاهرات الأسبوع الـ23 لهم.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فقد قضت محكمة العاصمة باريس، أنه سيتعين على الطاهى العاطل عن العمل ، والبالغ من العمر 49 عامًا ، أداء 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، مع الالتزام بالعثور على وظيفة ودفع 500 يورو لكل من ضابطى الشرطة الذين تقدما بطلب للحصول على تعويض ضد أضرار غير مالية.

سادت حالة من الغضب فى فرنسا بعد نشر مقطع فيديو عن المظاهرات الجديدة لأصحاب "السترات الصفراء"، وظهر فيه متظاهرون يدعون أفراد الشرطة إلى الانتحار.

 


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فرنسا

السترات الصفراء

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انتحار افراد الشرطة فى فرنسا

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