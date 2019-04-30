"الزراعة" تعلن اتخاذ 6 إجراءات لمجازر اللحوم استعدادا لشهر رمضان.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عدة إجراءات على مجازر اللحوم استعداد لشهر رمضان، وتكثيف الرقابة البيطرية على المجازر على كافة أنحاء الجمهورية.



وتضمنت إجراءات الخدمات البيطرية الأتى:

-رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الراحات والإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر وتدعيمهم بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ماقبل وخلال شهر رمضان المبارك .

- توفير احتياجات المجازر من ادوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم .

- ضرورة تكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة .

- ضرورة توفير وتأمين الاختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات .

- ضرورة التنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر .

- ضرورة التنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.