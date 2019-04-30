"الزراعة" تعلن اتخاذ 6 إجراءات لمجازر اللحوم استعدادا لشهر رمضان.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عدة إجراءات على مجازر اللحوم استعداد لشهر رمضان، وتكثيف الرقابة البيطرية على المجازر على كافة أنحاء الجمهورية.
وتضمنت إجراءات الخدمات البيطرية الأتى:
-رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الراحات والإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر وتدعيمهم بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ماقبل وخلال شهر رمضان المبارك .
- توفير احتياجات المجازر من ادوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم .
- ضرورة تكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة .
- ضرورة توفير وتأمين الاختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات .
- ضرورة التنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر .
- ضرورة التنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.
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