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"الزراعة" تعلن اتخاذ 6 إجراءات لمجازر اللحوم استعدادا لشهر رمضان.. تعرف عليها

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:00 ص
"الزراعة" تعلن اتخاذ 6 إجراءات لمجازر اللحوم استعدادا لشهر رمضان.. تعرف عليها مجازر اللحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عدة إجراءات على مجازر اللحوم استعداد لشهر رمضان، وتكثيف الرقابة البيطرية على المجازر على كافة أنحاء الجمهورية. 

وتضمنت إجراءات الخدمات البيطرية الأتى: 

 

-رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الراحات والإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر وتدعيمهم بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ماقبل وخلال شهر رمضان المبارك .
 
- توفير احتياجات المجازر من ادوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم .
 
- ضرورة تكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة .
 
- ضرورة توفير وتأمين الاختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات .
 
- ضرورة التنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر .
 
- ضرورة التنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.

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