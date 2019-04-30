الخميس..قطع المياه عن مدينة شبين القناطر بالكامل لمدة 7 ساعات

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر المركز والمدينة، بعد غدا الخميس، لمدة 7 ساعات، من الساعة الثامنة مساء الخميس، وحتى الساعة الثالثة فجر الجمعة 3 مايو، وذلك لأعمال الغسيل والتطهير الدورى للشبكات والمحطات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.