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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:37 م
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الحارس القضائى لنقابة "الصيادلة" يصل المقر لإنهاء إجراءات تسلمه عمله

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:04 م
الحارس القضائى لنقابة "الصيادلة" يصل المقر لإنهاء إجراءات تسلمه عمله نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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وصل منذ قليل، محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، مقر النقابة بوسط القاهرة، وذلك لإنهاء إجراءات تسلمه مهام عمله بالنقابة، وتمكينه من تأدية مهامه.
 
ويشهد مقر النقابة العامة للصيادلة، هدوءا منذ صباح اليوم، بالتزامن مع إعلان الجارس القضائى اتجاهه لتسلم عمله بالنقابة، بعد إعلان النقابة إلغاء انتخابات التجديد النصفى بالنقابتين الفرعيتين بأسيوط والسويس.
 
وتواجد فى مقر النقابة بالتزامن مع وصول الحارس القضائي، عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض الموظفين.
 
 
 

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