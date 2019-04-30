الرئيسية تقارير مصرية الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ66 مواطنا بالتجنس بالأجنبية الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:20 ص مصلحة الجوازات - صورة أرشيفية كتب: محمد أبو ضيف إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية قرار الإذن لـ66 مواطناً بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل إسم فى الكشوف التالية: صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار عدم قبول دعوى عدم دستورية الماتين "47 و 48" من قانون العمل الجريدة الرسمية تنشر قرار "الدستورية" بعدم قبول الطعن على مواد قانون المرافعات المدنية الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء.. تعرف عليهم أخبار الحوادث وزارة الداخلية الجنسية المصرية الجريدة الرسمية الجنسية 6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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