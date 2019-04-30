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الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ66 مواطنا بالتجنس بالأجنبية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:20 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ66 مواطنا بالتجنس بالأجنبية مصلحة الجوازات - صورة أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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نشرت الجريدة الرسمية قرار الإذن لـ66  مواطناً بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل إسم فى الكشوف التالية:
 
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.
 
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