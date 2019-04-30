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التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لخريجى دورات قادة المستقبل فى المحافظات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:32 ص
التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لخريجى دورات قادة المستقبل فى المحافظات جانب من ورشة العمل
كتب على عبد الرحمن
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بدأت اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الأولى التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة لخريجى دورات قادة المستقبل فى المحافظات، والحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال وخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة الشابة، ومديرى مكاتب المحافظين ومديرى الموارد البشرية ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات بالمحافظات، ومن المقرر أن تستمر الدورة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل.
 
ويتضمن برنامج  اليوم محاضرة تنفيذية فى القيادة الفعالة وإبراز المشاكل التى تعترض المحافظات فى التنمية والحلول الابتكارية المقترحة لمواجهتها، والدور المنوط به  وزارة التنمية المحلية فى دعم المحافظات وتهيئتها لتطبيق اللامركزية والتنمية الشاملة والتخطيط المحلى ، وآلية تهيئة المحافظات وبنيتها التكنولوجية وكوادرها البشرية للتحول الرقمى، إضافة إلى تطوير منظومة التدريب بالمحافظات وتأهيل الكوادر الشاملة للقيادة وتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية متخصصة.
 
جدير بالذكر أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتى فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بإعداد صيف ثانى من الشباب المؤهل لتولى المناصب القيادية فى المحليات وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لدعم التنمية فى جميع المحافظات.

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