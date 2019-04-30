الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتب ــ محمود راغب

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد الأربعاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط علي الوجه البحري والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.