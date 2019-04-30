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ارتفاع للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:24 ص
ارتفاع للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% رابحا عدد 61.17 نقطة ليصل إلى مستوى 9337.67 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بمستهل التعاملات 25 مليون سهم، بقيمة 644 مليون ريال، وارتفعت أسهم 108 شركة، فيما تراجعت 45 شركة.

وارتفع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%.


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