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وفد صحفى مصرى يزور مقر "الناتو" ببروكسل لإجراء نقاشات حول التعاون مع الحلف

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:47 م
وفد صحفى مصرى يزور مقر "الناتو" ببروكسل لإجراء نقاشات حول التعاون مع الحلف حلف الناتو
بروكسل(أ ش أ)
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بدأ وفد مصرى يضم عددا من الصحفيين والإعلاميين برنامجا مكثفا من اللقاءات والمناقشات مع عدد من كبار مسئولى حلف شمال الأطلنطى (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك فى مستهل زيارة لمقر الحلف اليوم الأربعاء.

ويتضمن برنامج الزيارة، والتي تستمر يومين، إجراء نقاشات حول التعاون بين مصر والحلف في إطار الحوار المتوسطى؛ وأيضا في إطار برنامج الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن، بالإضافة إلى مناقشات حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، ومن بينها (الناتو - روسيا/أوكرانيا)، وسياسة الناتو في مكافحة الإرهاب؛ والدفاع السيبراني، فضلا عن عمليات الناتو ومهامه.

 


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وفد صحفى مصرى

الناتو

حلف شمال الاطلسى




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