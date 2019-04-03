أن الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف سيكون مناسبة لتأكيد التزام بلاده الراسخ بهذا التحالف ، الضامن للدفاع وللأمن الجماعيين لأعضائه.

وأضاف المسؤول البلجيكي - في تصريحاته التي بثتا وكالة أنباء "آكي " الإيطالية - أن الحلف لا يزال يلعب دوراً هاماً في حماية أمن الدول الأعضاء ، ودرء المخاطر عنها، كما يضطلع بمسؤولية كبرى في الحفاظ على السلام والأمن في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن ( بروكسل ) ستبقى شريكاً حقيقياً وداعماً لكل أنشطة الحلف.

وأعرب عن استعداد بلاده للاستمرار في التعاون مع الحلف في مواجهة التحديات الجديدة التي يواجهها في بيئة عالمية أكثر اضطراباً من أي وقت مضى.

وكانت 12 دولة منها بلجيكا قد وقعت في الرابع من أبريل 1949 على معاهدة تأسيس الحلف في (واشنطن) .

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الحلف في (واشنطن ) استمرار التهديدات الروسية، والوضع في أوكرانيا وجورجيا، وكذلك مستقبل عملهم في أفغانستان ، كما سيبحثون آليات العمل لتدعيم الانتصارات التي حققها التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي ، في سوريا والعراق.