نقابة المعلمين تعلن تأخر صرف دفعة معاشات إبريل لحين توفير المالبغ المستحقة

كتبت آية دعبس

قال أحمد الشربينى، وكيل النقابة العامة للمعلمين، إن النقابة لم تحدد بعد موعد صرف دفعة معاشات أبريل، وذلك نتيجة لعدم توافر إجمالى المبالغ المستحقة لتلك الدفعة حتى الآن.

وأوضح الشربينى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه من المنتظر أن يتم توفير السيولة المالية اللازمة لسداد الدفعة لأصحاب المعاشات، خلال أسبوع، ومن ثم يتم الإعلان عن موعد الصرف للأعضاء.

فيما قال محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة، إن دفعة معاشات أبريل ستشهد بعض التأخير فى سدادها للمعلمين، لافتا إلى أنه فى حال عدم نمكن النقابة من سدادها خلال الشهر الجارى، فسيتم سدادها الشهر المقبل.

وتسدد نقابة المعلمين معاشات، كل 3 أشهر لحوالى 400 ألف عضو على المعاش، و200 ألف من الورثة، وتشهد النقابة منذ فترة فى سداد المعاشات، وذلك نتيجة لضعف مواردها.