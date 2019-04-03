video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين تعلن تأخر صرف دفعة معاشات إبريل لحين توفير المالبغ المستحقة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:00 ص
نقابة المعلمين تعلن تأخر صرف دفعة معاشات إبريل لحين توفير المالبغ المستحقة هيئة مكتب نقابة المعلمين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال أحمد الشربينى، وكيل النقابة العامة للمعلمين، إن النقابة لم تحدد بعد موعد صرف دفعة معاشات أبريل، وذلك نتيجة لعدم توافر إجمالى المبالغ المستحقة لتلك الدفعة حتى الآن.
 
 
وأوضح الشربينى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه من المنتظر أن يتم توفير السيولة المالية اللازمة لسداد الدفعة لأصحاب المعاشات، خلال أسبوع، ومن ثم يتم الإعلان عن موعد الصرف للأعضاء.
 
 
فيما قال محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة، إن دفعة معاشات أبريل ستشهد بعض التأخير فى سدادها للمعلمين، لافتا إلى أنه فى حال عدم نمكن النقابة من سدادها خلال الشهر الجارى، فسيتم سدادها الشهر المقبل.
 
 
وتسدد نقابة المعلمين معاشات، كل 3 أشهر لحوالى 400 ألف عضو على المعاش، و200 ألف من الورثة، وتشهد النقابة منذ فترة فى سداد المعاشات، وذلك نتيجة لضعف مواردها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم النواب تلتقي بنقابة المعلمين فى أسوان.. والنقيب يشيد بقرارات السيسي

نقابة المعلمين تطلب لقاء عاجلا بوزيرى المالية والتخطيط لحل مشكلة الأجور

نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

دفعة معاشات ابريل للمعلمين

معاشات ابريل للمعلمين

ازمة معاشات المعلمين




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة