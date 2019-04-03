نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع محافظ الشرقية اقامة مصنع ورق من مخلفات قش الأرز

وأكد محافظ الشرقية أهمية التواصل والتكامل بين قطاعي البحث العلمي والتصنيع المحلي والإستفادة من معطيات ونتائج البحث العلمي بما ينعكس على تقديم منتج محلي جيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع و الإستفادة من خبرات الهيئة في تنفيذ مشروعات في مجال البيئة وبحث إمكانية إقامة مصنع لصناعة الورق والإستفادة من قش الأرز للحفاظ على البيئة وخلق فرص عمل حقيقية لزيادة الدخل وتحسين مستوى الإقتصاد، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات البحثية .

وأوضح اللواء توحيد توفيق نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تولي إهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء محطات تنقية مياه الشرب بمختلف الطاقات وكذلك تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف وإنتاج موفرات المياه الحديثة للمنازل والوحدات السكنية بأحدث التكنولوجيا المتاحة ، مشيراً إلى ان الهيئة قامت بتصميم وتنفيذ أكثر من 100 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة بكافة أنحاء الجمهورية ، والمساهمة في المشروعات القومية للدولة لإنارة الطرق والمنشآت باستخدام الطاقة الشمسية لمبات الليد بالمحافظات والمدن الجديدة بالإضافة إلى تصنيع معدات فرم المخلفات والمكابس وسيارات النظافة .

قام محافظ الشرقية بإهداء درع المحافظة لنائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع تقديراً لما تقدمه الهيئة من أعمال ومشروعات داخل المحافظة .

كما قام نائب رئيس الهيئة بإهداء درع الهيئة العربية للتصنيع لمحافظ الشرقية تقديراً لدوره في تذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تقوم بها الهيئة داخل محافظة الشرقية .