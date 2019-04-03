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موريتانيا تغلق جمعيتين تابعتين لتنظيم الإخوان الإرهابى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:04 م
موريتانيا تغلق جمعيتين تابعتين لتنظيم الإخوان الإرهابى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز
أ ش أ
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أغلقت السلطات الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، جمعيتين تابعتين لتنظيم الإخوان الموريتانى الإرهابي.

وأفاد مصدر أمنى بأن السلطات أغلقت جمعية تحمل اسم "يدا بيد" وأخرى تحمل اسم "الإصلاح"، لمخالفتهما للقوانين المعمول بها فى موريتانيا.
وكان التيار الإخوانى الموريتانى الإرهابى التابع للتنظيم العالمى للإخوان المسلمين قد شهد استقالات متعددة خلال الفترة الماضية كشفت الفساد والألاعيب التى ظلوا يقومون بها فى موريتانيا.

واتهمت بعض قيادات الإخوان السابقين من بينهم القيادى عبدالله ولد الوليد إخوان موريتانيا بالفساد وتبييض الأموال، داعيا الدولة الموريتانية إلى وضع حد لإجرامهم وحظر جمع التبرعات التى توظف فى غير محلها.

 

 


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