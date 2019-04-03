مواطنو مالاوى بجنوب أفريقيا يسعون للعودة إلى بلدهم هربا من العنف

ديربان /أ ش أ/

أعرب 85 من مواطنى ملاوى، عن رغبتهم فى مغادرة جمهورية جنوب أفريقيا؛ بعد موجة جديدة من أعمال عنف استهدفت الأجانب وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي.

وقال "رايتويل ساكا" ممثل الجالية الملاوية فى مدينة "ديربان" - فى تصريح نقله راديو " أفريقيا 1 " اليوم الثلاثاء " إن الوضع أصبح خطيرا فى جنوب أفريقيا وأنهم يتعرضون لاعتداءات ليلا" .. مشيرا إلى أن معظم مواطنى مالاوى المقيمين جنوب أفريقيا تمكنوا من الهرب .

يذكر أن ثلاثة أشخاص بجنوب أفريقيا قتلوا الأسبوع الماضى أثناء محاولة لنهب متجر مملوك لشخص أجنبي، مما أجبر نحو 300 مواطن ملاوى على مغادرة منازلهم.

وكان رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" قد أدان أعمال العنف قائلا " لا يوجد أى مبرر لهذه الأعمال الإجرامية فى البلاد".