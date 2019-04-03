video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ممثل النيابة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية": الجرائم بأمر الإحالة عمدية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:28 م
ممثل النيابة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية": الجرائم بأمر الإحالة عمدية محاكمة حبيب العادلى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قال ممثل النيابة العامة أمام  الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قبل حجز إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 9 مايو المقبل للحكم، أن الجرائم الواردة بأمر الإحالة هى جرائم عمدية.
 
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار  وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 

وأثناء نظر الجلسة اكد ممثل النيابة العامة أن الجرائم التى انطوى عليها أمر الإحالة هى "جرائم عمدية"، مضيفا أن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدى ذُكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو فنية، وتساندت فى مجموعها فى نسق مترابط، مشددًا على وجود ركن مادى ومعنوى، وأن المتهمين علموا بالمخالفات وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون وجه حق حق.

 

فيما أكد المستشار أشرف مختار، "ممثل الدولة"، على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنح للعاملين لديه، لافتًا إلى حصول اللواء حبيب العادلى لنفسه وبنفسه على مبلع 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى "مواجهة أهداف أمنية"، وبدون سند شرعى.

 

فيما التمس فريد الديب، محامى اللواء العادلى، براءته مشيرًا إلى أن موكله يجهل القوانين وأن موكله كان "ضابط بوليس" لا يعرف اللوائح المالية، وان لجان الجهاز المركزى لم يرصدوا أى مخالفات أثناء المراجعة وكتابة التقارير.

 

 ومن جانبه أكد مجدى حافظ، دفاع المتهم الثانى، على أن الصرف جاء فى القنوات المشروعة، وان مبلغ المليار و 135 مليون لا يمثل إلا 2 % من إجمالى الحوافز المرصودة لوزارة الداخلية خلال فترة المحاسبة، وأن المبلغ المشار إليه فى الأوراق لا يعد ضررًا جسينما.

 

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

 

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثأمن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد فى دقيقة.. حبيب العادلى يكشف خبايا "اقتحام الحدود" وأحداث 25 يناير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن شهادة حبيب العادلى بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

حبيب العادلى

الاستيلاء على أموال الداخلية

محاكمة حبيب العادلى

لمستشار حسن فريد

معهد امناء الشرطة

المستشار معتز خفاجى

الجنايات

محاكم مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة