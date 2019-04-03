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مقدونيا الشمالية تعرب عن قلقها حول احتمال مقتل 4 بلغار بعد تحطم طائرة وسط البلاد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:05 ص
مقدونيا الشمالية تعرب عن قلقها حول احتمال مقتل 4 بلغار بعد تحطم طائرة وسط البلاد تحطم طائرة - ارشيفية
أ ش أ
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أعلنت سلطات مقدونيا الشمالية عن قلقها من احتمال مقتل 4 أشخاص يحملون الجنسية البلغارية إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة فى إحدى جبال وسط البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن رئيس اللجنة الوطنية للحوادث الجوية فى مقدونيا الشمالية، زوران إيليفسكي، قوله إن طائرات الشرطة فى البلاد حددت موقع حادث تحطم الطائرة فى تضاريس مغطاة بالثلوج قرب قمة جبل جاكوبيكا التى يبلغ ارتفاعها 2500 متر وسط البلاد.

وأوضحت السلطات فى مقدونيا الشمالية أن الطائرة كانت فى طريقها من مدينة أوهريد فى البلاد إلى العاصمة البلغارية صوفيا، مشيرة إلى أنها فقدت الاتصال بأنظمة الرادار فى وقت لاحق اليوم.

 

 


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