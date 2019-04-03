مطرانية نجع حمادى تعزل راهبة لخروجها عن قواعد الرهبنة وتحذر التعامل معها ماديا

قنا - وائل محمد

أعلنت مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، عن عزل راهبة كانت ملتحقة بدير مارجرجس بحاجر الدهسة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، بأنها تركت الشهيد العظيم برغبتها ودون أذن أو علم من الأباء الكهنة.

وحذرت المطرانية رعايها بعدم التعامل معها مادياً أو عينيا أو تبرعات لها نظرًا لأنها ليست لها علاقة بالدير أو الإيبراشية لخروجها عن قواعد الرهبنة، وارفقت الرقم القومى للراهبة التى ظلت لمدة عام فى الدير قبل تركة، وحذرت بأن الكنيسة ليس لها أى علاقة بالدير أو الإيبارشية سواء من قريب أو بعيد.

من جانبة رفض الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها، التعليق على البيان، مؤكدًا على إن الكنيسة تكتف بما ورد بالبيان الذى أعلنته الإيبارشية.

بيان الكنيسة