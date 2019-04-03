مصرع طفلتين شقيقتين وإنقاذ أخرى فى حريق شقة بالإسكندرية

البداية تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد حريق بشقة سكنية بعزبة جينوتي ووجود وفيات.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة ثان الرمل وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من المعاينة نشوب الحريق بشقة بالطابق الأول علوي بعقار بعزبة جنوتي، مكونة من غرفتين وصالة، ما أدي لاحتراق باب الشقة وغرفة النوم بالكامل.

أسفر الحريق عن مصرع كل من "سارة.ال.س" 10 سنوات، وشقيقتها "مريم.ال.س" 5 سنوات، إثر اختناقهما بسبب الحريق، وإنقاذ شقيقتهما الثالثة.

وبسؤال والد الأطفال الثلاثة، قال إنه أثناء نومهم وتواجد زوجته خارج المنزل قامت ابنته الكبيرة باللعب بـ"الولاعة" داخل غرفة نومهم ما أدى لنشوب الحريق.

وأضاف الأب في أقواله بمحضر الشرطة، أنه استيقظ على رائحة الدخان وحاول إنقاذ أطفاله الثلاثة إلا أنهما توفيتا خنقا بالدخان ولم يستطع سوى إنقاذ الطفلة الصغيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

جرى نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان الرمل.