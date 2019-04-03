محافظ قنا يتفقد مشروعات خدمية بمنطقة "هو" الصناعية فى نجع حمادى

قنا - وائل محمد

أجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، جولة تفقدية لمنطقة هو الصناعية بمدينة نجع حمادي، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بها.

واستهل الهجان، جولته للمنطقة بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والذي تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة منمحافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة.

وقال محافظ قنا، إن مجمع الصناعات يضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 مترا و480 مترا تقريبا، مضيفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولي أعمال التنفيذ بالمشروع، مضيفا أن التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل إلي حوالي 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألف فرصة أخري غير مباشرة.

وتابع الهجان جولته للمنطقة بتفقد الأعمال الإنشائية التي تجري بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة جهد 500 كيلو فولت علي مساحة حوالي 250 ألف متر بتكلفة مالية تصل إلي مليار جنيه، وذكر أن أعمال الإنشاء بالمحطة تجري علي قدم وساق حيث تم الانتهاء من 80% من الأعمال المدنية و10% للأعمال الكهروميكانكية.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تجهيز المحطة بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال إنشاء وتجهيز المحطات، مشيرا إلى أن المحطة سوف تستقبل الكهرباء من محطات التوليد ببني سويف وطاقتها 4800 ميجا ومحطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرتها 2000 ميجا، وذلك عبر خطوط كهرباء رباعية الحزمة جهد 500 ك.ف ومن ثم توزيعها علي التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة أو خارجها.

واشار محافظ قنا الي أنه يجرى تنفيذ المحطة تحت اشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة التوسعات التي تسعى الوزارة لتنفيذها لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال.



محافظ قنا يتفقد مشروعات خدمية بمنطقة هو الصناعية (2)



محافظ قنا يتفقد مشروعات خدمية بمنطقة هو الصناعية (3)