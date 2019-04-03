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محافظ دمياط ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمون أسر الشهداء

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:44 م
محافظ دمياط ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمون أسر الشهداء تكريم أسر الشهداء
دمياط - عبده عبد البارى
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن مصر لن تنسى أبناءها الشهداء من الجيش المصري الأبى أبداً لما قدموه من غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن. 
 
وأضافت أن تكريم أسر الشهداء يؤدى إلى زيادة الانتماء عند الأجيال الجديدة ويغرس قيم التضحية من أجل الحفاظ على الوطن. 
 
جاء ذلك خلال احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات من أبناء المحافظة فى ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى نظم اليوم بقصر ثقافة دمياط. 
 
وبدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط والذى تحدث فيها عن منزلة الشهداء فى الإسلام وتكريمهم فى القرآن الكريم وما أعده الله لهم فى الأخرة جزاء لما قدموه من تضحيات فى سبيل الله والوطن. 
 
ثم تحدث القمص مرقس محروس سكرتير مطرانية دمياط والذى تحدث عن منزلة الشهيد. 
 
وألقى اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمته التى أكد فيها أن القوات المسلحة تقف بجانب أسر الشهداء والمصابين تقديراً لما قدموه من تضحيات بأرواحهم فداءً للوطن.
 
كما استعرض ما تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من مساعدات ورعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ومشاركتهم فى كافة المناسبات، وفى نهاية كلمته قدم الشكر لمحافظ دمياط على تقديمها العون والدعم الدائم للجمعية.
 
وأكد أن احتفال اليوم بتكريم شهداء الوطن وأسرهم قليل من كثير من تكريم المولى عز وجل لشهدائنا الأبرار الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، وأشار أيضاً فى كلمته إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم والرعاية لأسر شهداء المصابين من أبناء المحافظة.
 
وفى نهاية كلمته قدم الشكر لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وجميع القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية.
 
وخلال الحفل تبادل محافظ دمياط ومدير الجمعية الدروع التذكارية كما أهدى مدير الجمعية درعاً للواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط.
 
 
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غدا.. جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تكرم أسر الشهداء

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