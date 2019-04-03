محافظ دمياط ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمون أسر الشهداء

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن مصر لن تنسى أبناءها الشهداء من الجيش المصري الأبى أبداً لما قدموه من غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

وأضافت أن تكريم أسر الشهداء يؤدى إلى زيادة الانتماء عند الأجيال الجديدة ويغرس قيم التضحية من أجل الحفاظ على الوطن.