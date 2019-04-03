محافظ بورسعيد يناقش مشروعات مياه الشرب مع رئيس شركة مياه القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة، عددا من الموضوعات الهامة الجاري تنفيذها بالمحافظة فى مياه الشرب والصرف الصحى والمعالجة، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصانع بمعالجة الصرف الصناعي، وعدم صرفها على شبكات الصرف الصحى، إلا بعد المعالجة.

وأجرى رئيس مياه القناة عقب اللقاء جولة فى قطاع بورسعيد والتقى العاملين بالقطاع، وتابع الإجراءات التى يتم تنفيذها فى كل المحطات والالتزام بالقواعد وشروط التشغيل والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة أعمال الإدارات المالية والتجاري والمتابعة والتخطيط، وشدد على الالتزام وبذل مزيد من الجهد لتحقيق أفضل أداء والاستفادة القصوى بالموارد المتاحة.