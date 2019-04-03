محافظ الوادى الجديد يتفقد منتجع بيئى ويوجة بتذليل العقبات امام المشروعات

الوادى الجديد - فريق المحافظات

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ترافقة حنان مجدى نائب المحافظ، وعدد من التنفذيين مشروع قرية سياحيه صممت على الطراز البيئى فوق الكثبان الرملية، ويشمل 10 بيوت ريفية وحمام سباحة بالمياه الكبريتية لعلاج الأمراض الجلدية، وبجانب المشروع يقام مشروع زراعى بنظام الصوب لخدمة القرية السياحية ولتثبيت الرمال ومنع زحفها .

ووجة الزملوط بضرورة تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات التى تعد من المشروعات التنموية الناجحة لما تسهم به فى جذب سياحى وتوسع زراعى وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة .



محافظ الوادى مع أهالى مشروع القرية السياحية



محافظ الوادى مع أهالى مشروع القرية السياحية