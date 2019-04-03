video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد منتجع بيئى ويوجة بتذليل العقبات امام المشروعات

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:51 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد منتجع بيئى ويوجة بتذليل العقبات امام المشروعات محافظ الوادى الجديد مع أهالى مشروع القرية السياحية
الوادى الجديد - فريق المحافظات
إضافة تعليق

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ترافقة حنان مجدى نائب المحافظ، وعدد من التنفذيين مشروع قرية سياحيه صممت على الطراز البيئى فوق الكثبان الرملية، ويشمل 10 بيوت ريفية وحمام سباحة بالمياه الكبريتية لعلاج الأمراض الجلدية، وبجانب المشروع يقام مشروع زراعى بنظام الصوب لخدمة القرية السياحية ولتثبيت الرمال ومنع زحفها .

ووجة الزملوط بضرورة تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات التى تعد من المشروعات التنموية الناجحة لما تسهم به فى جذب سياحى وتوسع زراعى وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة .

 

محافظ الوادى مع أهالى مشروع القرية السياحية (1)
محافظ الوادى مع أهالى مشروع القرية السياحية 

 

محافظ الوادى مع أهالى مشروع القرية السياحية (2)
محافظ الوادى مع أهالى مشروع القرية السياحية 

 

محافظ الوادى مع أهالى مشروع القرية السياحية (3)
محافظ الوادى مع أهالى مشروع القرية السياحية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تعويض أهالى "موط القديمة" بأراض بديلة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد

مشروع قرية سياحية

الكثبان الرملية

بيوت ريفية

المياه الكبريتية




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة