محافظ القليوبية يشارك فى حفل تكريم 700 طفل يتيم فى احتفاليات يوم اليتيم

القليوبية - إبراهيم سالم

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بفعاليات الاحتفال بيوم اليتيم، لتكريم 700 طفل من الأيتام بالمحافظة، وذلك بنقابة الاجتماعيين بمدينة بنها وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وحمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصانا بحسن معاملته ورعايته، مشيراً إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع للطفل اليتيم لإذابة الفوارق والحواجز النفسية بين الأطفال الأيتام والأطفال العاديين فهم جزء لا يتجزء من المجتمع.

ورحب محافظ القليوبية بأبنائه الأيتام مبدياً سعادته لتواجده بينهم وقضاء بعض الوقت معهم لإدخال البهجة فى نفوسهم، مشيرا الى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم فى الجنة".

ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية عن سعادته الكبيرة بتواجده بالإحتفال بيوم اليتيم ومشاركتهم فى إدخال البهجة والسرور على قلوب أبنائه الأيتام مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم تلك الحفل فضلا عن توفير الدعم الكامل للأطفال الأيتام طوال العام وليس يوماً واحداً فى العام.

وقد تضمن الحفل بعض المسابقات الفنية والثقافية والرياضية للأطفال الأيتام،وفى نهاية الحفل كرم السيد المحافظ عدداً من الأطفال الأيتام الفائزين بالنشاط الفنى من مدرسة الأمل من الصم والبكم وإهدائهم جوائز مالية تقديراً لتفوقهم وتقديم عمل فنى ممتاز، كما حرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية معهم تزامناً مع الاحتفال بعيدهم.