محافظة شمال سيناء تتسلم دراسة جدوى لإنشاء أول مصنع لإنتاج السكر

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن محافظة شمال سيناء تلقت دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج السكر بالمنطقة الصناعية ببئر العبد.

وأوضح البيان أن الدكتور أحمد يزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، قدم دراسة جدوى لللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لإنشاء مصنع للسكر بالمنطقة الصناعية ببئر العبد.

وكان محافظ شمال سيناء أعلن أمس أن المنطقة الصناعية ببئر العبد تم ترفيقها وتجهيزها لتستقبل المستثمرين فى كل المجالات، على مساحة مليون متر مربع، بمساحة 228 فدانا، وتبعد 80 كم عن ميناء العريش، و60 كم عن ميناء شرق التفريعة، و 1 كم عن مسار خط السكة الحديد، و 40 كم عن مناطق انتاج الرخام بوسط سيناء.