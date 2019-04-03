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كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية لمنع الزحام

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:00 ص
كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية لمنع الزحام كاميرات المراقبة،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية التى وضعتها اﻹدارة اثناء القيام بأعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لموقع المحطة بشارع جامعة الدول و متابعة غرف العمليات لحركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال لمنع الزحام المرورى خلال فترات الذروة الصباحية و المسائية.

 

وحددت إدارة المرور التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر والاتجاه القادم من شارع السودان الدخول يساراً، باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب مما يقرب من (50 متر).

 

كما سيتم استكمال السير فى الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر بإتجاه شارع السودان) وذلك بعد تحويل هذا الإتجاه إلى إتجاهين وفصل الإتجاهين وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى من فتحة دوران البرج الإدارى باتجاه ميدان النصر.

 

 وسيكون القادم من اتجاه النصر إتجاه شارع شهاب وشارع السودان ، والسير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يميناً أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه كما يتجه القادم من شارع محى الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر ويتم الدخول يميناً (اتجاه إجبارى) فى الطريق البطىء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر، وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.

 


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