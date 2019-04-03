فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

كتبت : مروة الغول

"مصر بتتقدم لينا، ومصر بتتقدم بينا"، حقيقة فى قطاع الغاز الذى يمثل ملحمة جديدة من نوعها، وتحققت فيه الطموحات والأحلام لتكون مصر مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول، وهو ما أكدته الإحصائيات والأرقام الأخيرة عن إنتاج مصر من الغاز 6.8 مليار قدم مكعب يومياً، ويتم التصدير إلى الأردن.

وتحولت الأحلام والطموحات التى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة إلى واقع، وأصبح لدينا الآن شبكة قومية للغازات الطبيعية ممتدة فى جميع أنحاء مصر، ومصنعين للإسالة أحدهما فى إدكو وأخر فى دمياط، حيث يتم إسالة الغاز.

وتمتلك مصر الآن مجموعة من حقول الغاز، يأتى على رأسها حقل ظهر العملاق والذى يعد أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط وحقل نورس، والذى حقق أعلى إنتاج للغاز فى تاريخ دلتا النيل ومشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل وحقل آتول للغاز، والذى يقع بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

وساهمت الاكتشافات التى وصلت إليها مصر مؤخرا لحقول الغاز الطبيعى، فى زيادة حجم الإنتاج منه بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة حقل ظهر والذى يعد من أكبر اكتشافات حقول الغاز الطبيعى فى الفترة الأخيرة، والذى ساعد تزايد الإنتاج به، فى وصول الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووقف استيراده نهائيا منذ شهر سبتمبر 2018.

ووفقا للبيانات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع إجمالى الإنتاج من 3.5 مليون طن فى بداية العام، حتى وصل إلى 45.802 مليون طن بنهاية 2018.

ومن أهم الحقول لإنتاج الغاز حاليا :

حقل ظهر العملاق

أكبر حقول الغاز الطبيعى فى مصر ومنطقة البحر المتوسط ويعرف بحقل الأرقام القياسية نتيجة الإسراع بتنفيذه والإنتاج المبكر منه فى وقت قياسى منذ اكتشافه مقارنة بحقول مماثلة على مستوى العالم، وقد بدأ باكورة انتاجه فى منتصف ديسمبر الماضى وتم تنمية مراحل جديدة من الحقل ليتضاعف إنتاج حقل ظهر من الغاز أكثر من 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسى ليصل حالياً إلى أكثر من 3ر2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

حقل غاز نورس بدلتا النيل

والذى يمثل ملحمة جديدة من نوعها، حيث أعيد اكتشافه فى عام 2015 وعودة الحقل للحياة بعد توقفه عن الإنتاج ومن ثم الوصول بمعدلات انتاجه إلى حوالى2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً ليحقق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعى فى تاريخ منطقة دلتا النيل.

حقول شمال الإسكندرية

وغرب دلتا النيل بدأت إنتاجها المبكر من الغاز من حقلى نورس ، وتم بدء انتاج الغاز من المرحلة الثانية من المشروع من حقلى جيزة وفيوم فى فبراير 2019 ، بإجمالى معدلات انتاج 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً تزداد تدريجياً لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يومياُ فى شهر ابريل 2019.

حقل آتول للغاز

بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذى تم تشغيله فى نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و9 آلاف برميل متكثفات يومياً من 3 آبار، وجارى العمل على زيادة إنتاج الغاز من حقل آتول من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الانتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً فى اكتوبر 2019.