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غرفة الطباعة تفاوض وزارة التعليم فى زامبيا لتصدير الكتب المدرسية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:00 ص
غرفة الطباعة تفاوض وزارة التعليم فى زامبيا لتصدير الكتب المدرسية أحمد جابر رئيس غرف الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات
كتبت منى ضياء
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قال أحمد جابر، رئيس غرف الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إنه أجرى مفاوضات مع وزير التعليم وقيادات التعليم بدولة زامبيا بعد موافقة رئيس جمهوريتهم، حول طباعة الكتب المدرسية وتصديرها إليهم من مصر، خلال الزيارة الأخيرة لوفد اتحاد الصناعات لدولتى زامبيا وجنوب أفريقيا.

 

وأوضح جابر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة تدرس دعوة قيادات التعليم بدولة زامبيا لزيارة القاهرة والاطلاع على القدرات الطباعية المصرية، تمهيدا لفتح سوق جديد أمام صادرات الطباعة، حيث يتميز سوق زامبيا بوجود فرص كبير للتصدير.

 

وكان اتحاد الصناعات أرسل وفدا من مجموعة شركات تمثل عددا من القطاعات الصناعية المختلفة فى جولة استكشافية ترويجية لدولتى جنوب أفريقيا وزامبيا المتجاورتين، خلال الفترة من 13-20 مارس المقبل للترويج للصناعات المصرية بتلك الأسواق وبحث فرص زيادة التعاون الاستثمارى والتجارى.

 

وتتوجه غرفة صناعة الطباعة نحو فتح أسواق أفريقية جديدة خاصة فى مجال تصدير الكتاب المدرسى، ومن بين الدول التى تدرس الغرفة دخولها بخلاف زامبيا، أوغندا ورواندا وتنزانيا وعدد آخر من دول أفريقيا التى تمثل سوقا واعدة أمام صناعة الطباعة المصرية.


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