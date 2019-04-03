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غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:58 ص
غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة طقس معتدل غدا
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

 


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