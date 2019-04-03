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عاطل يشعل النيران فى حظيرتين للمواشى بسبب خلافات الميراث بطوخ

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:33 ص
عاطل يشعل النيران فى حظيرتين للمواشى بسبب خلافات الميراث بطوخ حريق حظيرة مواشى - أرشيفية
القليوبيه - نيفين طه
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أضرم عاطل النيران فى حظيرتين للمواشى تمتلكهما خالته بقرية كوم الاطرون مركز طوخ، بسبب الخلافات بينهما على قطعة أرض.

لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، والقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من عمليات النجده بنشوب حريق بحظيرتين بناحية كوم الاطرون .

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وإنتقل على الفور اللواء يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية وقوات الحماية المدنيه بقيادة النقيب محمد بدوى رئيس وحدة الإطفاء بطوخ، وتم السيطره على الحريق وإخماده ومنع إمتدادة.

بالفحص تبين للمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، نشوب الحريق بحظيرتين الأولى على مساحة 20 متر تقريباً تستخدم لتربية الماشية والثانية على مساحة 9 متر تقريباً داخل قطعة أرض منزرعة بأشجار الموالح معروشتين بالخشب والبوص ملك المدعوه "نعمات ع ا" ربة منزل وأتت النيران على سقف الحظيرتين وخرطوم ماكينة رى وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال مالكة الحظيرتين اتهمت نجل شقيقتها "محمد م ا" عاطل بإشعال النيران بالحظيرتين، وعللت ذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على قطعة أرض مساحتها 3 قيراط قامت بشرائها من شقيقتها (والدة المتهم) قبل وفاتها وعدم اعترافه بعملية البيع.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه بسبب تلك الخلافات. 

جرى التحفظ على مكان الحريق وأخطر قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8139 جنح مركز طوخ لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق

 

 

 


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