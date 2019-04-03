ضبط 4 مشتبه بهم وتنفيذ أحكام فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مشتبه بهم وتنفيذ 21 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 4 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، و4 أشخاص بتهمة التسول، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

وأسفرت حملة استهدفت مدينة 6 أكتوبر، ومنطقة الطالبية وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين التى تعوق حركة السير.

وشن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أسفرت عن تحرير 80 قضية احتوت على إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.