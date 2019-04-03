ضبط 29163 قضية متنوعة فى حملة مكبرة لشرطة التموين

نجحت شرطة التموين فى ضبط (29163) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (389) قضية إسطوانات بوتاجاز. ضبط خلالها (21017) إسطوانة بوتاجاز وضبط (143) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (9957605لتر "سولار - بنزين") وضبط (406) قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (1314.152 طن دقيق).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (6483) قضية فى مجال مخالفات المخابز وضبط (522) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط (1516) قضية فى مجال الغش الغذائى وضبط (776) قضية فى مجال الغش التجارى وضبط (16980) قضية فى مجال المحلات العامة.

وأثمرت جهود شرطة التموين خلال شهر عن ضبط (835) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، وضبط خلالها (345.211 طن لحوم – 46.615 طن أسماك) وضبط (699) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (387858 عبوة سجائر) وضبط (219) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.