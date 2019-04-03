صور.. محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تعويض أهالى "موط القديمة" بأراض بديلة

الوادى الجديد - فريق المحافظات

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة سرعة تعويض أهالى منطقة موط القديمة بأراضٍ مناسبة بنفس سعر التثمين للعقارات التى سيتم إزالتها لتطوير المنطقة .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمركز الداخلة اليوم الأربعاء، والتى يرافقه فيها حنان مجدى نائب المحافظ وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد الزملوط، على أن مساحة منطقة موط القديمة التى سيجرى تطويرها من وحدة تطوير العشوئيات بوزارة الإسكان هى 5 فدان وبتكلفة تقديرية (24 مليون جنيه) لاستغلالها بإنشاء مجمع سكنى وتجارى وترفيهى متكامل، حيث يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى إنشاء وحدات سكنية والمرحلة الثانية سيتم إنشاء محلات تجارية ومناطق تريفيهة وصناعية .

وتفقد محافظ الوادى الجديد معرض السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بمدينة موط بمركز الداخلة، وذلك بهدف الاطمئنان على توافر السلع أمام المواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم والذى يزيد فيه الإقبال عليها .

ووجه المحافظ بضرورة طرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، خاصة لاستفادة التجار المشاركين فى المعرض من إشغال الأرض بأسعار رمزية مقابل تقديم خدمات مميزة وبأسعار زهيدة أمام المواطنين .

وتفقد الزملوط أيضا أحد المشروعات الزراعية بقرية القلمون التى تنفذها إحدى الجمعيات بمركز الداخلة، والمقام على مساحة 71 فدانا ويستهدف زراعة عدد 4800 نخلة و40 صوبة لزراعة الخضراوات المختلفة، وذلك على مرحتلين الأولى يتم زراعة 4000 نخلة و20 صوبة، والمرحلة الثانية استكمال المستهدف وهو 800 نخلة و20 صوبة .

وأكد الزملوط بضرورة تقديم كافة التسهيلات أمام المشروعات الزراعية بأنواعها، خاصة النخيل وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للتوسع فى زراعتها ومضاعفة إنتاجها وجعل الوادى الجديد مركزا عالميا لإنتاج وتصنيع التمور .



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ