صور.. زحام مرورى بسبب تعطل سيارة نقل محملة بـ30 طن رخام بمحور اﻷوتوستراد

كتب ــ عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بمحور اﻷوتوستراد، أسفل الدائرى بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل محملة بحاويتين 30 طن بلوك رخام بالطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من المجزر الآلى نحوالمعادى، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات من الطريق .



انتشار الخدمات المرورية بالطريق

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الأوتوستراد بتعطل سيارة نقل أدت الى ظهور كثافات مرورية، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما يسمح بمرور حارتين فقط، ما أثر على حركة المرور فى القادم من كوبرى التونسى اتجاه المعادى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.



تمركز رجل المرور بمحيط السيارة المعطلة



خدمات مرورية



سيارة نقل تحمل حاوات معطلة بطريق الاوتوستراد



سيارة نقل تحملة حاوات



سيارة نقل معطلة