video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. زحام مرورى بسبب تعطل سيارة نقل محملة بـ30 طن رخام بمحور اﻷوتوستراد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:06 م
صور.. زحام مرورى بسبب تعطل سيارة نقل محملة بـ30 طن رخام بمحور اﻷوتوستراد تعطل سيارة نقل بمحور اﻷوتوستراد اتجاه المعادى
كتب ــ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ظهرت كثافات مرورية بمحور اﻷوتوستراد، أسفل الدائرى بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل محملة بحاويتين 30 طن بلوك رخام بالطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من المجزر الآلى نحوالمعادى، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات من الطريق .

انتشار الخدمات المرورية بالطريق
انتشار الخدمات المرورية بالطريق

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الأوتوستراد بتعطل سيارة نقل أدت الى ظهور كثافات مرورية، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما يسمح بمرور حارتين فقط، ما أثر على حركة المرور فى القادم من كوبرى التونسى اتجاه المعادى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

تمركز رجل المرور بمحيط السيارة المعطلة
تمركز رجل المرور بمحيط السيارة المعطلة

 

خدمات مرورية
خدمات مرورية

 

سيارة نقل تحمل حاوات معطلة بطريق الاوتوستراد
سيارة نقل تحمل حاوات معطلة بطريق الاوتوستراد

 

سيارة نقل تحملة حاوات
سيارة نقل تحملة حاوات

 

سيارة نقل معطلة
سيارة نقل معطلة

 

كثافات مرورية بسبب تعطل سيارة
كثافات مرورية بسبب تعطل سيارة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يضبط 4320 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

المرور تضبط 4350 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

محور الاوتوستراد

مرور القاهرة

سيارة نقل معطلة

حركة السيارات

الاوتوستراد

اتجاه المعادى

طريق المعادى

طريق الاوتوستراد




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة