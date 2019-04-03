صور.. رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة فى قضية فساد

كوالالمبور (رويترز)

مثل رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق، أمام المحكمة اليوم الأربعاء، فى قضية فساد تتصل بفضيحة تشمل مليارات الدولارات، تسببت فى إسقاط حكومته، وكان نجيب مبتسما بينما يغادر سيارته أمام المحكمة العليا فى كوالالمبور استعدادا للمثول أمام المحكمة.

ووصل نجيب محاطا بعشرات الصحفيين وعدد من أنصاره قبل دخول قاعة المحكمة. وبعدها بدقائق كان يجلس داخل قفص الاتهام، ويواجه نجيب سبعة اتهامات فى أول قضية ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالاشتباه فى غسل أموال تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزى الحكومى (1إم.دي.بي).

وتتصل هذه القضية بالاشتباه فى تحويل 42 مليون رنجيت (10.3 مليار دولار) إلى حساب نجيب المصرفى من شركة (إس.آر.سى انترناشونال) وهى وحدة سابقة تابعة لصندوق التنمية الماليزي.

ودفع نجيب ببرائته فى ثلاثة اتهامات بخيانة الأمانة وثلاثة اتهامات بغسل الأموال واتهام باستغلال السلطة فيما يتصل بتحويل هذه الأموال التى تشمل نحو مليار دولار قال محققون إنه جرى تحويلها لحساباته، وينفى نجيب دائما ارتكاب أى جريمة ويقول إن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية، وكان مقررا فى البداية أن تكون المحاكمة يوم 12 فبراير لكن تم تأجيلها لنظر طعون قدمها محامو نجيب.



رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة



رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة



رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة



رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة