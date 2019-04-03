video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة فى قضية فساد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:10 ص
صور.. رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة فى قضية فساد رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة
كوالالمبور (رويترز)
إضافة تعليق

مثل رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق، أمام المحكمة اليوم الأربعاء، فى قضية فساد تتصل بفضيحة تشمل مليارات الدولارات، تسببت فى إسقاط حكومته، وكان نجيب مبتسما بينما يغادر سيارته أمام المحكمة العليا فى كوالالمبور استعدادا للمثول أمام المحكمة.

ووصل نجيب محاطا بعشرات الصحفيين وعدد من أنصاره قبل دخول قاعة المحكمة. وبعدها بدقائق كان يجلس داخل قفص الاتهام، ويواجه نجيب سبعة اتهامات فى أول قضية ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالاشتباه فى غسل أموال تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزى الحكومى (1إم.دي.بي).

وتتصل هذه القضية بالاشتباه فى تحويل 42 مليون رنجيت (10.3 مليار دولار) إلى حساب نجيب المصرفى من شركة (إس.آر.سى انترناشونال) وهى وحدة سابقة تابعة لصندوق التنمية الماليزي.

ودفع نجيب ببرائته فى ثلاثة اتهامات بخيانة الأمانة وثلاثة اتهامات بغسل الأموال واتهام باستغلال السلطة فيما يتصل بتحويل هذه الأموال التى تشمل نحو مليار دولار قال محققون إنه جرى تحويلها لحساباته، وينفى نجيب دائما ارتكاب أى جريمة ويقول إن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية، وكان مقررا فى البداية أن تكون المحاكمة يوم 12 فبراير لكن تم تأجيلها لنظر طعون قدمها محامو نجيب.

رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة (1)
رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة

 

رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة (2)
رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة

 

رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة (3)
رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة

 

رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة (4)
رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة

 

رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة (5)
رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء ماليزيا: بعض الكيانات المملوكة للدولة قد يتم إدراجها فى سوق الأسهم

ماليزيا تغلق 111 مدرسة بسبب تفاقم حوادث التسمم

رئيس وزراء ماليزيا السابق

ماليزيا

أخبار ماليزيا

قضية فساد




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة