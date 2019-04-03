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صور.. بدء أعمال إزالة البرج المائل بزفتى فى الغربية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:06 م
صور.. بدء أعمال إزالة البرج المائل بزفتى فى الغربية إزالة برج مائل
الغربية - محمد طارق
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أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، تعليماته لرئيس مدينة زفتى بالبدء الفورى فى إزالة البرج المائل، وأحد الأبراج السكنية المخالفة لشروط الترخيص، والتى قد تسببت فى تصدع وانهيار 3 منازل بجوارها، بسبب حدوث ميل بالبرج، وتم تنفيذ قرار الإزالة بوجود مهندسى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة زفتى، وتواجد شرطى مكثف لقسم شرطة زفتى.

الجدير بالذكر أن أهالى مدينة زفتى شهدوا حالة من الرعب والفزع، بسبب حدوث ميل ببرج سكنى مكون من 13 طابقا بشارع درب المعمل، مما أدى إلى انهيار 3 منازل بالرغم من إرسال عدة شكاوى على مدار عام كامل لمجلس مدينة زفتى، مع العلم أن الشارع لا يتعدى 6 أمتار .

كان قد تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، بورود إشارة لشرطة النجده بحدوث ميل ببرج سكنى بشارع درب المعمل دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور القسم وضباط الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل.

 

أعمال الازاله
أعمال الازاله

 

البرج المائل
البرج المائل

 

بدء أعمال الازاله
بدء أعمال الازاله

 

برج مائل يتسبب في انهيار 3 طوابق
برج مائل يتسبب في انهيار 3 طوابق

 


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