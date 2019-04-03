صور... الشلاتين تجنى أول حصاد لزراعة القمح بها بوادى حوضين

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، فى حصاد أول محصول للقمح والشعير، تتم زراعته بصحراء مدينة الشلاتين وتحديداً بوادى حوضين.

كما قام الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، بزراعة 5 أفدنة أشجار النخيل البرحى والمجدول والخلاص وهى من الأصناف السعودية، بالإضافة إلى صنف السكوت المصرى.

كما أكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها، أنه وصلت أمس لوادى خوضين الدفعة الثانية من كتاكيت التسمين عمر يوم واحد صنف روسى إلى مزرعة دجاج التسمين، بالإضافة إلى بدء قطيع الدجاج إنتاج البيض .

ومن جهته قال الدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة إن هذه الأنشطة تأتى من خلال توجيهات القيادة السياسية ووزير الزراعة ومحافظ البحر الأحمر، لتوفير الاحتياجات الأساسية من الخضروات والدواجن والأسماك للمواطنين فى مدن الجنوب الشلاتين وحلايب وأبو رماد بأسعار مخفضة، وكذلك خلق فرص عمل فى مجالات الزراعة الاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى والدواجن لشباب هذه المدن .



حصاد محصول القمح بحلايب وشلاتين



حصاد محصول القمح بحلايب وشلاتين



حصاد محصول القمح بحلايب وشلاتين



حصاد محصول القمح بحلايب وشلاتين



حصاد محصول القمح بحلايب وشلاتين



حصاد محصول القمح بحلايب وشلاتين



حصاد محصول القمح بحلايب وشلاتين



حصاد محصول القمح بحلايب وشلاتين