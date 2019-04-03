شاهد.. بوتين يضع توقيعه على أول سيارة "مرسيدس" صناعة روسية

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال وضع توقيعه على أول سيارة "مرسيدس" صناعة روسية، حيث شارك فى مراسم تدشين أول مصنع لمجموعة سيارات "دايملر بنز" الألمانية في روسيا، والذي تم تشييده في ضواحي العاصمة موسكو.

وتعرف بوتين خلال زيارته على خط الإنتاج، الذي تم تثبيته على مبدأ "التجميع المرن بالكامل"، حيث سيتم استخدام تقنية تصنيع مميزة في المصنع تسمح بإنتاج متزامن للسيارات في عدة منصات.

وتقدر طاقة المصنع الإنتاجية بنحو 25 ألف سيارة سنويا، وسيوفر عند تشغيله بشكل كامل ألف فرصة عمل، حيث بلغ كادر المصنع الجديد بحلول نهاية مارس 500 شخص.