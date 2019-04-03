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سفراء دول البلطيق يعرضون فرص التبادل التجارى على رجال الأعمال المصريين

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:09 م
سفراء دول البلطيق يعرضون فرص التبادل التجارى على رجال الأعمال المصريين جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مع سفراء دول البلطيق بمصر وهى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، اليوم الأربعاء، بمشاركة حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، أحمد منير رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة، مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية.

وعرض سفراء دول البلطيق فى مصر، عددا من فرص التجارة المشتركة المتاحة لرجال الأعمال المصريين، مع بلادهم، كما عرضوا إمكانية الاستثمار المشترك.

وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، أهمية تعزيز التعاون التجارى بين مصر ودول البلطيق، خاصة أن تلك الدول جزء من الاتحاد الأوروبى ومن الدول المتقدمة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفا أن هناك مجالات واعدة للتعاون المشترك فى قطاعات التجارة والاستثمار خاصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والآلات والمعدات والزراعة والأسماك والأخشاب والكيماويات والتشييد والبناء وصناعة الملابس والنسيج وفى مجالات العلوم والأبحاث الطبية وعدد كبير من الصناعات التى تتميز بها دول البلطيق.

وأشار المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، إلى أن دولة إستونيا من أكثر الدول المتقدمة رقمياً فى العالم وأصبحت الأولى عالمياً فى التقدم التكنولوجيا وفى سرعة الإنترنت بجانب تحمل رقما قياسيا من حيث عدد الشركات الناشئة للشخص الواحد، فيما يقدر حجم الشركات الناشئة فى دولة لاتفيا 148 مليون يورو منذ 2010 وتبلغ الاستثمارات الأجنبية منها 76% و24% من المستثمرين المحليين وتساهم الصادرات بها بأكثر من 50% من إجمالى الناتج المحلى.

وأضاف يوسف، أن ليتوانيا تقع فى المرتبة 14% عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية حسب تقرير البنك الدولى لعام 2019 والدولة رقم 41 على العالم فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017، بالإضافة أنها احتلت المرتبة 19 على العالم فى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018.

 

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