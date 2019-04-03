رئيس الوزراء الكندى يهنئ رئيسة سلوفاكيا على فوزها بالانتخابات الرئاسية

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هنأ رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا على فوزها فى الانتخابات الرئاسية فى اتصال هاتفى مساء اليوم الثلاثاء.

وتعتبر كابوتوفا (45 عاما)، وهى محامية ليبرالية، أول امرأة تتولى منصب الرئاسة فى سلوفاكيا بعد حصولها على 58.4% من الأصوات.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس كابوتوفا وهنأها على فوزها بالانتخابات الرئاسية السلوفاكية التى جرت يوم 30 مارس الماضي، مضيفا أنهما ناقشا أهمية النهج الإيجابى الشامل للسياسية والتزامهما بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات الثنائية وقوتها، معربين عن تطلعهما لتعزيز التعاون الثنائى فى التجارة وخاصة من خلال اتفاقية التجارة والاقتصادية الشاملة الكندية الأوروبية.

كما أكدا التزامهما بالأمن الإقليمى والدولي، مشيرين إلى الشراكة الوثيقة بين الجانبين فى حلف الناتو.